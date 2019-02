Il tumore del polmone più aggressivo è stato riprodotto in provetta: è quello più comune tra i fumatori

Riprodotta in provetta la forma di tumore del polmone più aggressiva. Si tratta di quella a piccole cellule, che è anche la più comune tra i fumatori.

Il risultato è pubblicato sulla rivista Journal of Experimental Medicine dagli esperti dell’unità di ricerca biomedica della Cornell University di New York, che puntano a perfezionare questo modello per trasformarlo in un laboratorio vivente con cui studiare la progressione della malattia e la sua risposta ai farmaci: un importante passo avanti, se si considera che questo tumore diventa facilmente resistente alle terapie nell’arco di pochi mesi.

Non è del tutto chiara la sua origine, ma secondo alcuni studi dipenderebbe dalle cellule neuroendocrine (Pnec) del polmone che nessuno finora era riuscito a ottenere in laboratorio partendo da staminali embrionali umane.

I ricercatori della Weill Cornell Medicine hanno centrato l’obiettivo bloccando la cascata di segnali del gene Notch dopo che le staminali avevano iniziato a differenziarsi in cellule progenitrici dei polmoni. Le cellule neuroendocrine indotte in provetta sono state quindi utilizzate per studiare il ruolo giocato nell’insorgenza della malattia da due geni (gli oncosoppressori RB e TP53) che normalmente frenano il tumore e che invece risultano mutati nella gran parte dei pazienti.