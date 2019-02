Tumori e malnutrizione per eccesso: i casi di cancro al seno potrebbero raddoppiare entro il 2030

A causa della malnutrizione per eccesso, ovvero per sovrappeso e obesità, i casi di cancro al seno potrebbero raddoppiare entro il 2030: dell’argomento si discute nell’ambito del convegno Nutrients beyond Nutrition (Nutrienti oltre la nutrizione), in corso a Napoli.

“La malnutrizione per eccesso (BMI 30) è stata additata come fattore di rischio per i tumori al seno positivi ai recettori ER nelle le donne in post menopausa, ma un nuovo studio ha preso in esame donne con BMI compreso tra 18 e 25,” spiega Maurizio Muscaritoli, coordinatore scientifico del convegno e presidente SINuC (Societa’ di Nutrizione Clinica e Metabolismo). L’indagine pubblicata su Jama Oncology ha esaminato con la tecnica DXA (assorbimetria a raggi X a doppia energia) la composizione corporea e la presenza di tessuto adiposo in un campione di 3460 donne tra i 50 e i 79 anni. Durante il follow up della ricerca di 16 anni sono stati registrati 186 casi di tumore al seno, di cui 146 di tipo ER+. Si è rilevato un rischio 1.7 volte maggiore per le forme di cancro invasive nelle donne con maggiore massa grassa e di 1.9-2.1 volte maggiore per i tumori ER+.

“Il dato sconcertante e’ che anche un aumento di soli 5 kg e’ stato associato con un aumento del 35% del rischio e che quando la localizzazione era sul tronco il pericolo aumentava sino al 56%, con particolare incidenza delle forme piu’ invasive“, prosegue Muscaritoli. “Questo significa che dobbiamo estendere la nostra attenzione anche a forme di sovrappeso lieve e alla localizzazione del tessuto adiposo che funziona da vero e proprio ‘trigger’ tumorale“.