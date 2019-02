Tumori: protocollo d’intesa LILT-FnomCeo per rafforzare l’impegno di tutti gli operatori per la prevenzione oncologica

Il Prof. Francesco Schittulli, Presidente LILT Nazionale – Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori, e il Dott. Filippo Anelli, Presidente FnomCeo – Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri, hanno firmato a Roma, in rappresentanza delle parti, un protocollo d’intesa a supporto e sensibilizzazione di tutti gli operatori della sanità per combattere uniti contro i tumori, che ad oggi fanno registrare oltre 1000 nuovi casi al giorno.

Grazie al protocollo verranno realizzati programmi a favore della diffusione della prevenzione primaria nella cittadinanza, attraverso campagne di informazione e comunicazione volte ad orientare i corretti stili di vita, in particolare verso le nuove generazioni e le categorie ad alto rischio (come i fumatori, ad esempio), ma anche iniziative di formazione rivolte ai professionisti della sanità per la prevenzione secondaria e terziaria: 400 ambulatori LILT sul territorio apriranno le porte ai medici che vorranno prestare la propria esperienza per trasmettere entusiasmo e conoscenza agli altri operatori, in un clima di reciproco scambio volto ad accrescere preparazione e consapevolezza.

«Oggi più che mai – ha commentato Schittulli – il traguardo è all’orizzonte: cresce la sopravvivenza di chi è colpito da tumore: oltre 3,3 milioni di persone hanno superato una diagnosi di cancro, (aumentano del 3% l’anno) e grazie a diagnosi e trattamenti sempre più precoci, efficaci e personalizzati questi numeri miglioreranno ulteriormente. Auspico che il 2030 la guaribilità del cancro superi l’80%».

«Il nostro impegno – ha continuato Anelli – è di sviluppare ulteriormente l’attenzione a screening, prevenzione, controlli e incentivare la consapevolezza di tutti, malati e non, che la lotta al cancro è possibile qui ed ora e che serve lavoro di squadra».