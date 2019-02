Tumori, Modena: il 3 Marzo un incontro sui percorsi terapeutici oggi esistenti in Italia

Il 3 Marzo al Forum Monzani BPER di Modena, una ventina gli ospiti d’onore illustreranno ai cittadini, medici e caregivers in ambito oncologico quali sono i percorsi terapeutici oggi esistenti in Italia che permettono al paziente di affiancare le cure convenzionali ai trattamenti non convenzionali. Sono ormai migliaia gli studi che testimoniano risultati positivi negli approcci integrati alla malattia tumorale e i vantaggi sono senza dubbio una migliore qualità di vita, maggiore sopravvivenza e minore tossicità dei trattamenti.

Giunto alla sua terza edizione, sarà quest’anno indirizzato alla interazione tra stile di vita ed equilibrio genetico/epigenetico nella prevenzione, diagnosi e cura del cancro, sia sotto il profilo della Oncologia Istituzionale sia nella integrazione olistica e palliativa con trattamenti nutraceutici, nutrizionali, e complementari.

La genetica si è visto che condiziona il nostro ciclo vitale di salute e di malattia, ma si modifica attraverso uno stretto connubio sia con l’ambiente (fenotipo), sia con i segnali che giungono alle cellule dal nostro interno (equilibrio tra mente e corpo).

La battaglia al big killer dei nostri tempi è diventata quindi una vera battaglia sociale molto complessa che deve essere combattuta su più fronti coinvolgendo varie competenze e professionalità in un approccio multidisciplinare tra clinici, ricercatori, psicologi, genetisti, esperti di prevenzione, caregivers.

Durante la mattina del 3 Marzo si alterneranno sul palco del Forum Monzani BPER professionisti in ambito oncologico che parleranno di Genomica, Genetica di precisione, Nutrigenomica, e della possibilità di una “Medicina Personalizzata” con tecniche genetiche che consentono di individuare e formulare dosaggi personalizzati di farmaci in modo che questi possano venire meglio metabolizzati senza effetti collaterali o reazioni avverse per i pazienti.

Il pomeriggio vedrà invece sul palco professionisti che parleranno di Pnei in oncologia, di Psiconcologia, e di Tecniche Mente-Corpo.

A seguire una tavola rotonda che intende chiarire numerosi quesiti sull’alimentazione corretta con funzione anche preventiva contro i tumori, per un giusto stile di vita e per mantenersi in salute più a lungo

A terminare la ricca giornata sarà invece il racconto di un medico che ha raccolto nel suo libro alcune testimonianze di guarigione di malati di tumore, alcuni anche in fase terminale.