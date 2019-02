Turismo: nel 2017 più visitatori stranieri che italiani

Presentato il XXII Rapporto sul turismo italiano alla Bit – Borsa del Turismo: è emerso che nel 2017 per la prima volta in Italia le presenze di turisti venuti dall’estero hanno superato quelle degli italiani. La componente internazionale (210.658.786) ha superato quella nazionale (209.970.369).

Si è inoltre rilevato che sono solo 5 le regioni italiane in cui si concentra oltre la metà (il 54,3%) della spesa dei turisti e si trovano tutte al centro/nord.

Il Rapporto è stato curato dall’Istituto di ricerca su innovazione e servizi per lo sviluppo del Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr-Iriss).