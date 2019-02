Turismo 2019: la vacanza sale in barca fra pescatori e piccoli borghi

Salire sui pescherecci, scoprire i segreti delle correnti, seguire le rotte dei pesci, esplorare coste e insenature e mettersi a tavola con i pescatori che aprono le porte di casa per scoprire un nuovo modo di viaggiare e guardare il mare da un punto di vista diverso, esplorando “borghi marinari” e piccole località lungo le coste italiane. Non solo spiagge e ombrelloni, ma un altro modo di viaggiare svelando i segreti della vita delle famiglie del mare, la loro cultura, la storia e le tradizioni. Le nuove tendenze per le vacanze del 2019 si troveranno dal 10 al 12 febbraio alla Borsa Internazionale del Turismo (BIT) a Milano presso gli spazi di Uecoop Unione europea delle cooperative, all’interno del Padiglione 3 – Stand F89 – F91 a Fieramilanocity (ingresso Porta Colleoni/Porta Teodorico da viale Scarampo). Nell’occasione verrà diffuso il report “La vacanza viaggia on line” per raccontare i nuovi modelli di spesa per i viaggi, le potenzialità del turismo e le dinamiche di quello più sostenibile, lontano dalle solite mete, che va alla scoperta della vita dei pescatori e delle loro barche per ritrovare un’Italia di mare fatta di paesaggi e antichi piatti della tradizione marinara, contribuendo al tempo stesso alla crescita dell’economia e del lavoro.