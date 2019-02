Turismo: la Malesia sarà presente alla prossima edizione della BIT

La Malesia sarà presente alla prossima edizione della BIT (Borsa Internazionale del Turismo), in programma a Milano dal 10 al 12 febbraio. Un evento irrinunciabile per la Patria del Multiculturalismo, anche in virtù di un’offerta turistica che piace sempre più al mercato e ai viaggiatori italiani. L’appuntamento è al Pad.4, D101/E100, dove saranno presenti anche alcuni importanti partner malesi: Lotus Asia Tour ed Exo Travel (tour operator malesi che lavorano con molti TO italiani), Singapore Airlines Italia e Bunga Raya Resort (Resort lusso malese).

Sarà un’edizione speciale per il Paese asiatico che alla fine dello scorso anno ha annunciato il nuovo Direttore Generale del Turismo Malesia: (si tratta di) Datuk Musa bin Yusof, nominato direttamente dal Ministro del Turismo, delle arti e della cultura. Presenza molto importante in BIT quella di Zulkafli Yahya, Senior Director of International Promotion (Americas, Europe & Oceania).

Sarà inoltre presente l’Ambasciatore della Malesia in Italia, Dato’ Abdul Malik Melvin Castelino.

La partecipazione della Malesia a BIT 2019 è un ulteriore segnale di attenzione rivolta all’Italia, dove cresce notevolmente il numero di estimatori della destinazione asiatica. Un’occasione per promuovere una maggiore consapevolezza della Malesia come destinazione turistica top of mind e nel contempo favorire una più forte cooperazione tra tour operator e stakeholder del mondo turistico.

La Malesia è sempre più in cima alla lista dei viaggiatori italiani, molto attratti dalla trasversalità dell’offerta turistica che unisce natura, avventura, cultura e gastronomia. Il grande fascino della foresta pluviale tropicale e destinazioni uniche come Kuala Lumpur, Melaka, Penang, Terengganu, Sabah, Sarawak, Langkawi e Pahang, rappresentano infatti esperienze in grado di lasciare il segno.

Un altro segmento è rappresentato dalle crociere. Tassi di cambio convenienti, modernità delle infrastrutture, clima caldo, spirito accogliente e numerose attrazioni turistiche facilmente accessibili dai porti, rendono la Malesia tappa ideale per chi ama viaggiare sul mare. Insomma, un vero e proprio “Paese delle Meraviglie”.

Ma l’Ente del Turismo malese ha una vision d’innovazione e creatività che va oltre e mira ad un piano d’azione e trasformazione che avrà come obiettivo il 2020: lusso, avventura e natura, family travel, eventi, SPA, Sport e MICE saranno gli asset su cui si punterà maggiormente.

Obiettivi su cui il Ministro del Turismo e della Cultura di Malesia sta lavorando fortemente anche attraverso il potenziamento e l’implementazione dei collegamenti aerei e la qualità delle strutture alberghiere. È un piano ambizioso da cui ci si attende un incremento in grado di portare in Malesia 36 milioni di turisti con un ricavo di RM 168 miliardi (circa 35 miliardi di euro).