Turismo: il sondaggio, Thailandia promossa a pieni voti da chi l’ha visitata

La maggior parte di coloro che hanno visitato la Thailandia ne sono rimasti fortemente affascinati, al punto che oltre l’80% dei viaggiatori l’ha premiata con un voto da 8 a 10. A rivelarlo il sondaggio online ‘Dimmi come viaggi‘, presentato alla Bit e promosso da Valica, in collaborazione con l’Ente nazionale del turismo Thailandese, Europ Assistance Italia, Cathay Pacific Airways e Hotelplan, parte del network Eden Viaggi, che anticipa la sesta e ultima edizione di ‘Sognando la Thailandia’, progetto di social media placement turistico non convenzionale. Nonostante il fascino esercitato dal ‘Paese del Sorriso’, sono pochi gli intervistati che affermano di esserci stati, appena il 21%. A scoraggiare la scelta di questa meta è il timore che sia troppo cara per le proprie tasche, soprattutto tra i più giovani (motivazione indicata dal 47% dei Millennials, 31% dei Generazione X e 20% dei Baby boomers), seguito dal non sapere a quale compagnia aerea rivolgersi (18%).

Un dato che potrebbe essere una buona base di partenza per gli operatori del settore, cercando nuovi linguaggi per parlare ai viaggiatori e dissipare le loro paure, implementando le campagne di promozione online, dal momento che la maggior parte degli intervistati, preferisce prenotare i propri viaggi in modo autonomo rivolgendosi alla rete (59% dei Millennials, 45% dei Generazione X, 34% dei Baby boomers). Infine, trattandosi di un viaggio molto lungo, quasi tutti gli utenti (che abbiano o meno già visitato la Thailandia) inserirebbero volentieri uno stop over, ovvero una tappa intermedia in un’altra città in cui trascorrere almeno una notte. Questo permetterebbe non solo di ‘spezzare’ il viaggio e renderlo meno noioso, ma anche di arricchire l’intera esperienza di viaggio (motivazione data dal 70% degli intervistati). Il 30% degli utenti vorrebbe fare tappa ad Hong Kong, ex colonia britannica nel Sud-Est della Cina, una città cosmopolita che rappresenta una sorta di fusione tra Oriente e Occidente, e per questo considerata molto affascinante.

Alla luce di quanto emerso dal sondaggio, verranno ora delineati l’itinerario e le attività della prossima edizione di ‘Sognando la Thailandia’, che quest’anno sarà più social che mai. A marzo, infatti, verrà messo online un sito dedicato, dove sarà presente un ‘wall’ nel quale saranno raccolti tutti i migliori contenuti testuali e multimediali prodotti dai precedenti testimonial, che potranno essere votati dagli utenti. Al termine delle votazioni, vi sarà un’estrazione finale tra tutti i partecipanti, per diventare ambasciatore di viaggio e partire un’ultima volta alla scoperta della Thailandia.