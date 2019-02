Tutto è pronto per il funerale, ma il pensionato si risveglia: paesino nellʼAvellinese grida al “miracolo”

Nel paesino sono in molti oggi a gridare al “miracolo”. I familiari avevano appena deciso di riportarlo a casa, scrive Repubblica, quando Lo Conte si è svegliato. “San Pio mi ha fatto questa grazia. Sono credente, sereno e accetto le sofferenze”, ha raccontato il protagonista della storia ai microfoni di Otto Channel. “Mi stanno chiamando in tanti per chiedermi come sto. Ma io non ricordo più nulla. E’ stata la fede ad avermi salvato”.