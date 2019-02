TV, Rai Storia: “Tele Matera 2019”, alla scoperta della Capitale Europea della Cultura

L’inaugurazione del 19 gennaio di Matera Capitale Europea della Cultura con 2019 musicisti di bande provenienti dai comuni della Regione – e da varie parti d’Italia e d’Europa – che con il loro entusiasmo hanno creato un grande coinvolgimento. Parte da questo evento il viaggio di Edoardo Camurri e “Tele Matera 2019”, il nuovo programma di Rai Cultura in onda domenica 3 febbraio alle 19.30 su Rai Storia. Firmato dallo stesso Camurri e Michele De Mieri, per la regia di Fedora Sasso, il programma seguirà ogni mese, fino a dicembre, gli eventi organizzati in occasione di Matera Capitale Europea della Cultura.

Nella prima puntata, Camurri racconta la città di pietra nata 20 mila anni fa, plasmata nella roccia calcarea, la Matera definita “vergogna” e caso nazionale, oggetto di studi da Carlo Levi ad Adriano Olivetti, poi risorta come capitale della cultura. Con lui, Pietro Laureano, architetto e artefice della rinascita, che parla del lavoro svolto, dell’iscrizione nel Patrimonio Unesco, del passaggio dal degrado alla bellezza; e il compositore Stefano Bollani che con l’arrangiamento del suo “Carosello” ha segnato la diretta di Rai1, rendendo omaggio al maestro Raffaele Gervasio compositore e storico direttore del conservatorio materano, autore della musica del Carosello nazionale. L’attore e regista lucano Rocco Papaleo parla, invece, del suo rapporto con la città, dei grandi spazi, del senso di avventura e dell’intenso rapporto con la natura che gli trasmette, mentre Paolo Verri, direttore generale della Fondazione Matera 2019, invita a perdersi nella cultura, sempre con nuove aperture, spazi e idee.