TV, RAI2: a “Sorgente di vita” un viaggio della Memoria

Appuntamento con “Sorgente di vita”, domenica 3 febbraio alle 08.15 su Rai2: un viaggio della Memoria di studenti delle scuole italiane nel campo di sterminio di Auschwitz–Birkenau, organizzata come ogni anno dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e dall’Unione delle Comunità Ebraiche Italiane. La visita prende il via a Cracovia con un percorso nel quartiere di Kasimiercz, per secoli il cuore della vita ebraica, e nel ghetto creato dai nazisti. Prosegue il giorno dopo con la visita nel campo di sterminio di Auschwitz-Birkenau, guidati da uno storico e dalle testimonianze dei sopravvissuti. Le emozioni e le riflessioni di un viaggio che non è una gita scolastica come le altre, ma un’esperienza molto forte, importante e dolorosa, attraverso le voci dei ragazzi.

La puntata prosegue con la solenne cerimonia al Quirinale in occasione del Giorno della Memoria, alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. “Donne nella Shoah” era il tema di quest’anno, approfondito con letture, filmati e canti composti e interpretati da donne deportate nei campi di concentramento. Nel corso della mattinata, in un momento tutto dedicato a loro, il Presidente Mattarella ha rivolto particolare attenzione ai ragazzi vincitori del concorso “I giovani ricordano la Shoah” promosso, come ogni anno, dal MIUR e dall’Unione delle Comunità Ebraiche Italiane.

A seguire si parlerà delle quasi duemila persone che il 27 gennaio sono arrivate a Torino per partecipare alla Run for Mem, la “corsa per la Memoria”, giunta alla terza edizione. Un modo vivace e coinvolgente per ricordare, e per conoscere, tanti luoghi storici e simbolici di una città che fu una delle roccaforti della Resistenza. Testimonial della corsa Shaul Ladany, podista olimpico israeliano sopravvissuto al campo di sterminio di Bergen Belsen e, nel 1972, scampato per miracolo alla strage di atleti israeliani alle olimpiadi di Monaco. Una corsa all’insegna della solidarietà raccontata dai protagonisti.

Infine, il post su Facebook del senatore del Movimento 5 Stelle Elio Lannutti che ha suscitato nei giorni scorsi molte polemiche: si è tornati a parlare dei Protocolli dei Savi Anziani di Sion, un famoso documento falso scritto ai primi del ‘900. Ispirato a un pamphlet francese contro Napoleone III, riscritto in chiave antisemita, in Russia il documento fornì la giustificazione ideologica per le persecuzioni e i pogrom, e fu utilizzato anche dal fascismo e dal nazismo per giustificare l’antisemitismo. Un approfondimento con la storica Anna Foa. “Sorgente di vita” andrà in replica, lunedì 4 febbraio alle 00.55, su Rai2.