TV, RAI3: “Tutta Salute”, come prendersi cura degli occhi

Nella puntata di “Tutta Salute” in onda lunedì 4 febbraio alle 10.40 su Rai3, si parlerà degli occhi, di come prendersene cura e difenderli da arrossamenti e congiuntiviti. In studio sarà presente il dottor Paolo Nucci, Direttore della Clinica Universitaria dell’Ospedale San Giuseppe di Milano, che sarà ospite di Michele Mirabella e Pier Luigi Spada.

Al posto delle uova possiamo usare le banane, al posto del burro possiamo utilizzare l’olio, ma al posto della carne o della pasta? Lo dirà la professoressa Renata Bracale, Docente di Nutrizione Umana presso l’Università del Molise.

Nello spazio Facciamo Chiarezza condotto da Carlotta Mantovan, si parlerà del pesce e degli Omega 3. A spiegare come poterli assimilare nel migliore dei modi sarà Marco Silano, Primo Ricercatore dell’Istituto Superiore Sanità.