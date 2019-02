Umberto Bossi ricoverato in ospedale: è stabile e reattivo

Umberto Bossi, ricoverato nel reparto di Rianimazione dell’ospedale Circolo di Varese, è stabile e reattivo: per volere della famiglia viene mantenuto riserbo sui particolari di quanto accaduto, ha precisato il direttore sanitario dell’ospedale Lorenzo Maggioli.

“Dopo gli accertamenti condotti ieri sera possiamo definirlo stabile e reattivo” ha spiegato Maggioli. “Sono in programma ulteriori accertamenti di tipo neurologico per completare la diagnosi“.