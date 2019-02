“Le condizioni di Umberto Bossi, ricoverato da giovedì sera nella Rianimazione dell’Ospedale di Circolo” di Varese, “restano critiche ma stabili“: è l’ultimo aggiornamento diffuso dall’Asst dei Sette Laghi. Il fondatore della Lega “è sedato e monitorato costantemente. Proseguono le indagini diagnostiche per chiarire il quadro clinico“. “In assenza di novità rilevanti il prossimo aggiornamento è in programma per lunedì 18 febbraio intorno a mezzogiorno“.