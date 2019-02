Umbria: il Cantico della Natura presenta il Cuore più grande del Mondo

Si accende in Umbria il cuore più grande del mondo come immagine di condivisione e amore universale. Un’installazione luminosa unica, con un diametro di 200 metri che circonda l’Ecoresort Il Cantico della Natura, situato sulla sommità di una collina dalla natura rigogliosa, con vista sul lago Trasimeno. Il cuore, che prende vita dai tronchi secolari degli olivi che circondano la proprietà, vere e proprie sculture naturali, si accende nell’oscurità della natura armonizzandosi con il paesaggio e valorizzando ulteriormente la sua bellezza unica.

L’installazione luminosa è stata fortemente voluta da Francesco e Monia, proprietari del Il Cantico della Natura, e realizzata da Roberto Belisti della Casa del lampadario di Ellera. Un’opera senza pari sia per dimensione che per effetto, destinata a dare vita a un nuovo format di ricettività per la coppia. “Il Cantico della Natura è per noi una dimora speciale.” Ci racconta Francesco Micci, proprietario della struttura. “L’Ecoresort è il simbolo della storia d’amore con mia moglie Monia. Abbiamo scoperto questo luogo un tempo abbandonato, ma che ci trasmetteva questa immensa energia e ne abbiamo fatto una dimora esclusiva da dedicare alle coppie innamorate, in cerca di un rifugio incantato, nel quale si conservano sempre le atmosfere legate alla sua origine.”

Per i suoi vent’anni il Cantico della Natura si riveste di una spettacolare luce nuova, come si può vedere dal video, per confermarsi, ancor più con l’avvicinarsi di San Valentino come meta privilegiata per la coppia. La dimora, già nel passato si è contraddistinta per l’ospitalità fatta di attenzioni e innovazioni dedicate alla coppia, tra le quali possiamo citare alcuni servizi come la spa da utilizzare in piena privacy, il ristorante solo per due, alle suite dotate di vasche a vista per un bagno di coppia, oppure le nuove Ecosuite, queste ultime caratterizzate da velux sul tetto sopra il letto per dormire sotto le stelle.

Proprio per questa vocazione dedita all’accoglienza per la coppia la location è stata già in passato premiata dal social Trivago tra le 10 strutture più romantiche d’Europa. La direzione del Cantico della Natura, quindi, dimostra la volontà di rendere questa struttura un luogo unico e senza pari dove le atmosfere ovattate e la natura incontaminata consentono di vivere un soggiorno rigenerante per il corpo e per l’anima.

L’abbraccio del cuore vuole essere un simbolo d’amore e pace universale, un’opera parlante a sua volta ai cuori, rappresentando una vera e propria fonte di ispirazione per chi ci entra e ne respira il calore e l’energia ma anche per tutti colori che fanno dell’amore una fonte di nutrimento e gioia.

L’installazione luminosa sarà permanente e a questa iniziativa sarà collegato un blog, www.cuorepiugrandedelmondo.it, che sarà online nei prossimi giorni. Il portale nascecome luogo di incontro e riflessione dove potranno essere condivisi contributi personali come poesie, fotografie, opere d’arte dedicate all’amore. Lo scopo è quello di rendere il cuore un luogo di scambio e condivisione, reale e virtuale, e che le sue luci rimangano accese grazie al contributo creativo di molti, trasmettendo speranza e ottimismo, un luogo dove tornare e rigenerarsi.

“Un cuore che batte e abbraccia tanti altri cuori, un cuore che illumina l’oscurità per dirci che ancora una volta tutto può essere!” Così definiscono il loro cuore luminoso Francesco e Monia, nella speranza di offrire a tutte le coppie innamorate un vero e proprio angolo dove ritrovarsi e dare spazio alle proprie emozioni.