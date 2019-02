USA: l’ex astronauta Mark Kelly si candida al Senato nel 2020

Mark Kelly, ex astronauta NASA, ha annunciato la sua candidatura al Senato nel 2020: correrà come democratico in Arizona.

Il seggio a cui si candida è quello occupato fino allo scorso anno dal repubblicano John McCain, morto ad agosto.

Sua moglie è Gabrielle Giffords, ex deputata dell’Arizona, sopravvissuta a un attentato nel gennaio 2011, durante un comizio: rimase gravemente ferita alla testa, ed altre 6 persone morirono. Dopo mesi di riabilitazione, è tornata alla Camera in agosto, per poi annunciare le sue dimissioni nel gennaio del 2012.