Valanga in Trentino: feriti 2 scialpinisti travolti in valle dei Mocheni

Questa mattina 2 scialpinisti sono stati travolti da una valanga in valle dei Mocheni, sopra la località Prati Imperiali, nel comune di Fierozzo, in Trentino.

I due erano soli e sono riusciti ad uscire autonomamente dalla coltre nevosa.

Erano partiti dalla Valcava, dopo Fierozzo, e avevano attraversato un pianoro a valle della Mut, la montagna che domina la zona, quando sono stati travolti da una slavina scesa da un canale.

Sul posto il titolare del locale Kaserbisn Hitt che ha accompagnato in quota 3 uomini del soccorso alpino di Pergine con il gatto delle nevi, e l’elicottero che ha calato sul posto altri soccorritori e i sanitari: i feriti sono stati trasportati al Santa Chiara.