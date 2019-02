Allerta Valanghe Friuli Venezia Giulia: rischio “moderato”

Rischio di valanghe moderato (grado di pericolo 2) in aumento a marcato (di grado 3) in Friuli Venezia Giulia. Secondo quanto riferisce il bollettino odierno le temperature in aumento portano alla possibilita’ di valanghe sia a debole coesione che a lastroni, di piccole e medie dimensioni, lungo i canaloni e i versanti piu’ ripidi, soprattutto alle esposizioni meridionali.

Il distacco provocato e’ possibile anche con debole sovraccarico sotto le creste e le forcelle piu’ ripide, poste oltre i 2000 metri dove ci sono gli accumuli piu’ consistenti. Anche a quote inferiori nelle ore piu’ calde.