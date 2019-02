Riprenderanno domani mattina con sorvoli in elicottero con l’impiego del ‘Recco’, strumento in grado di captare segnali radio e telefonia.

Valle d’Aosta, Courmayeur: sospese le ricerche dei 2 sciatori non rientrati

Sono state sospese le operazioni di sorvolo del soccorso alpino valdostano per la ricerca dei due sciatori che risultano non rientrati a Courmayeur vengono sospese. Riprenderanno domani mattina con sorvoli in elicottero con l’impiego del ‘Recco’, strumento in grado di captare segnali radio e telefonia. Saranno impiegati sul posto guide e tecnici specializzati del soccorso

