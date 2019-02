Venezia, allarme gabbiani affamati: due turisti in ospedale

I gabbiani sono il simbolo di Venezia: chi, attraversando piazza San Marco, non si è almeno una volta fermato a dare da mangiare a questi dolci pennuti?

Tuttavia, da quando è stata introdotta la raccolta dei rifiuti differenziata porta a porta e sono, di conseguenza, stati eliminati i cassonetti da calli e campielli, i gabbiani sono diventati più invadenti e aggressivi, arrivando persino ad attaccare le persone pur di cibarsi. Si tratta di un comportamento legato alla legge di sopravvivenza, in quanto tali animali non sanno più dove procurarsi il cibo.

E così è accaduto che negli ultimi mesi sono stati molti i turisti che hanno denunciato l’attacco di gabbiani affamati. In particolare una donna, mentre mangiava un frutto, è stata colpita in bocca e è finita in ospedale, mentre due turisti hanno dovuto chiamare il Pronto Soccorso.