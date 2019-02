Vento forte, il sindaco di Formia: “Divelte alcune finestre della scuola di Penitro, nessun ferito”

“Questa mattina il vento forte ha divelto alcune finestre della scuola elementare di Penitro. Fortunatamente tutti i bambini, gli insegnanti e il personale Ata stanno bene. Grazie a quanti tra personale scolastico, dirigente scolastica, genitori, volontari della protezione civile, vigili urbani e servizio manutenzione del comune, hanno collaborato senza tregua a gestire la situazione. Da lunedi’ la scuola restera’ chiusa per i lavori di sistemazione, messa in sicurezza e controlli sulla sicurezza dell’ intero edificio scolastico. Un abbraccio grande a tutti i bambini“: lo ha spiegato in una nota il sindaco di Formia, Paola Villa.