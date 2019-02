Virus del Nilo occidentale: caso confermato in Brasile, il secondo nella storia del Paese

Confermato il secondo caso di virus del Nilo occidentale nella storia del Brasile: è stato registrato nel 2017 ma la conferma della diagnosi si è avuta a gennaio 2019.

Il virus del Nilo occidentale è un’infezione virale causata dalla trasmissione della zanzara comune: è un arbovirus, come dengue, zika e chikungunya.

Il nome deriva dal distretto di West Nile in Uganda, dove è stato isolato per la prima volta nel 1937 in una donna.