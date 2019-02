WWF: In Russia leopardi delle nevi verranno salvati con smartphone

Qualcosa sta per cambiare per i leopardi delle nevi (Panthera uncia), che sono a un passo dal rischio estinzione, e non è facile contarli, poichè vivono in condizioni proibitive per l’uomo. Su iniziativa del World Wide Fund for Nature (WWF), in Russia sono iniziati i conteggi annuali di leopardi delle nevi.

Per la prima volta, gli esperti useranno un’applicazione speciale per smartphone Xiaomi nelle repubbliche di Altai, Tuva e Buryatia. I leopardi delle nevi sono considerati una specie “vulnerabile” e per questo posti sulla lista rossa dell’Iucn. Il programma è stato sviluppato nel 2018 su iniziativa del WWF Russia dalla compagnia russa NextGIS (Mosca) e preparato appositamente per la ricerca e la contabilizzazione del numero di leopardi delle nevi, effettuato in dure condizioni meteo, delle aree montuose, a basse temperature e con forti venti.

Lavorare con gli smartphone consentirà ai professionisti di evitare di compilare moduli cartacei. Semplificherà e velocizzerà il lavoro in montagna e aiuterà a eliminare gli errori. Da ogni telefono cellulare, assegnato a uno specialista specifico, tutti i dati vengono automaticamente trasferiti al server. Ciò automatizzerà la ricezione di informazioni, ne velocizzerà l’elaborazione.

“Nel 2018, secondo i risultati del conteggio, in Russia sono stati registrati 61 leopardi delle nevi”, ha detto Alexander Karnaukhov, coordinatore senior della sezione di Altai-Sayan del WWF. I conteggi sono iniziati l’8 febbraio nella Repubblica dell’Altai e saranno completati entro metà di aprile, quando i membri dell’ultima spedizione torneranno alla base.