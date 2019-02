Domani al via la XII Triennale di Milano: il tema è “Broken Nature: Design Takes on Human Survival”

Venerdì 1° marzo aprirà ufficialmente la XII Triennale di Milano, che si terrà dal 1° marzo al 1° settembre 2019.

Il tema è “Broken Nature: Design Takes on Human Survival“, un’indagine approfondita sui legami che uniscono gli uomini all’ambiente naturale, legami che nel corso degli anni sono stati profondamente compromessi, se non completamente distrutti.

Come dichiara Paola Antonelli, curatrice dell’esposizione e Senior Curator del Dipartimento di Architettura e Design e direttrice del reparto Ricerca e Sviluppo al MoMA, “il concetto di design ricostituente, che è al centro della XXII Triennale di Milano e della mostra tematica in particolare, risuona con forza e sensibilità nelle Partecipazioni Internazionali.”

La XXII Triennale di Milano vede inoltre una partecipazione speciale, La Nazione delle Piante. Un’esposizione immersiva basata sulle teorie di Stefano Mancuso, tra le massime autorità mondiali nel campo della neurobiologia vegetale.