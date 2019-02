Xyella, Coldiretti: 27 container di piante ornamentali “ingiustamente bloccate al Porto di Genova”

“Con la scusa della Xyella sono state ingiustamente bloccate al Porto di Genova 27 container di piante ornamentali proveniente dalla Toscana dove la malattia non è presente“: è quanto denuncia la Coldiretti nel chiedere l’intervento del Ministro degli Esteri Enzo Moavero Milanesi nel confronti della Giordania, paese di destinazione del pregiato carico. “Le piante – sottolinea la Coldiretti – sono state lasciate a terra dopo le operazioni doganali provocando un grave danno agli imprenditori coinvolti con il rischio reale di perdita delle essenze lasciate senza cure.”

“Un esempio significativo delle difficoltà che colpiscono il settore florovivaistico a causa dell’assenza di accordi con Paesi e aree strategici per il nostro export, ma anche delle lungaggini burocratiche che affliggono il lavoro degli uffici fitosanitari sul territorio“, denuncia il presidente della Coldiretti Ettore Prandini nel sottolineare che “si tratta di un mix esplosivo che mette a rischio l’export florovivaistico nazionale che rappresenta un elemento di punta del Made in Italy con un valore delle spedizione oltre confine che vale oltre 900 milioni di euro con un aumento del 6% nel 2018“. Il florovivaismo – conclude la Coldiretti – solo in Italia vale complessivamente oltre 2,5 miliardi di euro e conta centomila addetti su 27mila aziende diffuse su tutto il territorio nazionale.