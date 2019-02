Xylella, Centinaio: “Presto all’Ue il piano di eradicazione”

Al Commissario Andriukaitis “abbiamo presentato tutte le azioni intraprese fino a oggi e il decreto sulla xylella, l’ho rassicurato che la parte attuativa sull’eradicazione entrera’ nel decreto emergenze sul quale stiamo lavorando in questi giorni, glielo faremo avere sul tavolo appena possibile, e lo abbiamo invitato in Puglia per quando tutto sara’ operativo”.

Cosi’ il ministro delle politiche agricole Gian Marco Centinaio a margine dell’incontro tenuto oggi a Bruxelles col commissario alla saluteVytenis Andriukaitis, che oggi e’ tornato a chiedere all’Italia un piano per frenare la diffusione del batterio. “Sulla questione xylella – ha concluso Centinaio – il governo ha cambiato marcia rispetto al passato, e il sottoscritto vuole mantenere le promesse agli agricoltori pugliesi, ai vivaisti italiani e al commissario”.