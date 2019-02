Xylella, Coldiretti: “Importante impegno di ISMEA per l’attuazione della moratoria delle rate dei mutui”

“Importante impegno di ISMEA per l’attuazione della moratoria delle rate dei mutui in scadenza per gli olivicoltori pugliesi colpiti dalle gelate e dalla Xylella che ha già provocato danni per 1,2 miliardi di euro“: ne dà notizia Coldiretti che ha chiesto ai vertici dell’Istituto di Servizi per il mercato Agroalimentare un impegno per venire incontro alle aziende olivicole pugliesi in grave crisi di liquidità. “A spingere verso il basso il PIL nelle campagne in Puglia è stato il drammatico calo della produzione di olio, che vede il crollo fino al 65-70% della produzione olivicola e olearia, con punte fino al 90% in alcune zone, rispetto all’annata precedente a causa delle gelate, con il valore aggiunto del settore oleario sceso al minimo degli ultimi 25 anni. Per questo Coldiretti ha chiesto ed ottenuto un sostegno dell’Istituto a supporto delle imprese che hanno subito danni accertati con il rinvio delle rate in scadenza sui mutui da parte dell’Ismea.“