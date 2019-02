Xylella, Coldiretti: “La conta dei danni sale a 1,2 miliardi”

In sei anni il conto dei danni causati dalla Xyella è salito a 1,2 miliardi di euro, aggravato da errori, incertezze e scaricabarile che hanno favorito l’avanzare del contagio in Puglia con effetti disastrosi su ambiente, economia e occupazione.

Ad affermarlo e’ la Coldiretti in occasione del previsto voto alla Camera del Dl Semplificazioni dal quale e’ stata stralciata la stretta anti-Xyella; l’emendamento prevedeva, tra le altre cose, l’obbligo di distruzione degli ulivi infetti.

Dall’ottobre 2012, data della prima segnalazione di anomali disseccamenti su un appezzamento di olivo, la malattia avanza inesorabilmente senza che sia stata applicata una strategia efficace per fermare il contagio.

Dopo i ritardi accumulati con il rinvio della presentazione alla conferenza Stato Regioni del decreto per far partire il piano di interventi anti Xylella, secondo la Coldiretti, serve un deciso cambio di passo con risorse adeguate per gli agricoltori colpiti e le necessarie “eradicazioni chirurgiche” che, se fossero state fatte prima, avrebbero risparmiato alla Puglia e all’Italia questa situazione drammatica.

Anche in questo caso non mancano le responsabilita’ regionali e anche comunitarie; sotto accusa, continua la Coldiretti, e’ il sistema di controllo dell’Unione Europea con frontiere colabrodo che hanno lasciato passare materiale vegetale infetto, poiche’ il batterio che sta distruggendo gli ulivi pugliesi e’ stato introdotto nel Salento dal Costa Rica attraverso le rotte commerciali di Rotterdam.