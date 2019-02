YAPE vince il “German Design Award”: il robot Made in Italy premiato a Francoforte tra le icone dell’hi-tech mondiale

Il richiamo all’automotive. Due ruote che lo rendono estremamente agile e unico nell’inversione di direzione. Ma soprattutto forme arrotondate e pulite. Sono questi i principali elementi che hanno portato YAPE, il sistema a guida autonoma per la last mile delivery interamente made in Italy, a vincere l’ambito «German Design Award 2019», uno dei riconoscimenti più prestigiosi al mondo nel settore del disegno industriale. Il veicolo, nato e sviluppato in Yape Srl del Gruppo e-Novia, la Fabbrica di Imprese, ha primeggiato nella categoria degli Utility Vehicles sorpassando prodotti internazionali dedicati all’industria e alla logistica. Il premio è stato consegnato ufficialmente nel corso di una serata di gala a Francoforte nell’ambito dell’Ambiente Trade Show l’8 febbraio. «YAPE, con il suo design arrotondato così friendly e appealing, è la soluzione perfetta per l’ultimo miglio – scrive la giuria del premio nelle motivazioni -. Una straordinaria alternativa alla consegna di merci tramite drone». Un successo, quello del sistema di consegne a guida autonoma, che contribuisce ad accendere i riflettori sulle potenzialità dell’hi-tech made in Italy.

«L’importante riconoscimento ottenuto da YAPE testimonia ancora una volta quanto il nostro Paese possa primeggiare, facendo leva sulle sue competenze distintive, anche nel campo della tecnologia – commenta Vincenzo Russi, ceo di e-Novia -. Questo progetto imprenditoriale ibrida, in un settore strategico come quello della urban mobility, eccellenza ingegneristica, raffinati algoritmi cognitivi e moderno disegno industriale. A meno di due anni dalla nascita di YAPE, questo ulteriore successo di e-Novia attesta la capacità tutta italiana di creare imprese e prodotti in grado di crescere rapidamente sul mercato e confrontarsi alla pari con i maggiori player internazionali».

Il German Design Award è un premio organizzato e attribuito dal German Design Council. L’associazione tedesca premia annualmente non solo i prodotti più originali del design contemporaneo, ma soprattutto i progetti ad alto contenuto innovativo, capaci di tradursi in modelli rappresentativi e iconici. Il German Design Award rappresenta uno dei più accreditati premi del settore a livello globale ed è preceduto da nomination attribuite per categoria, prima della proclamazione ufficiale dei vincitori.

YAPE, acronimo di Your Autonomous Pony Express, è il primo veicolo autonomo elettrico per lo urban delivery progettato e creato interamente in Italia. Ha caratteristiche che lo rendono unico e particolarmente adatto a muoversi negli spazi stretti e irregolari dei centri storici italiani ed europei, sia su marciapiede (a una velocità massima di 6 chilometri orari) sia su pista ciclabile (fino a 20 km orari) con un’autonomia di circa 80 km. YAPE viaggia su due ruote dotate di motori elettrici autonomi che minimizzano il consumo di energia massimizzando l’agilità di movimento e avendo la possibilità di effettuare rotazioni sul posto e di superare facilmente ostacoli come il bordo del marciapiede o le rotaie del tram. L’ecosistema YAPE è fondato su una piattaforma di gestione grazie alla quale un utente, tramite una app, può chiamare il robot (ad esempio sotto casa propria) e affidare il pacchetto al suo vano porta pacchi – con capacità di carico fino a 70 chilogrammi – indicando nella app il destinatario: l’indirizzo potrà essere determinato anche in modo automatico dalla posizione GPS del destinatario registrato alla piattaforma. La partenza e la consegna del pacco sono certificati da un sistema che combina le credenziali nello smartphone di mittente e destinatario abilitando l’apertura del vano soltanto alle persone autorizzate dalla piattaforma, la cui identità è verificata dal robot.