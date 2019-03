Abbattere i tempi di viaggio da 5 ore a 30 minuti? in India si può grazie al nuovo ponte più lungo del paese

Promette di far risparmiare più di 4 ore e sarà il più lungo del paese, la prossima mega opera indiana sarà un ponte a quattro corsie sul fiume Brahmaputra, nello stato dell’Assam, nord est del paese.

L’annuncio, rilanciato ieri dal Press Information Bureau del governo indiano, è stato dato dal comitato sugli Affari Economici, a pochi mesi dall’inaugurazione, avvenuta lo scorso 25 dicembre, di un altro ponte, sia stradale che ferroviario, sempre in Assam.

La nuova opera avrà il compito di abbattere la distanza tra due importanti città, Dhubri in Assam e Phulbari in Meghalay.

I chilometri da percorrere passeranno dagli attuali 205 a 19, e il tempo di viaggio da 5 ore a 24-30 minuti. Attualmente, la sola possibilità per andare direttamente da una città all’altra è l’uso di una barca, con la quale, comunque, si impiegano dalle 3 alle 5 ore, a seconda del flusso della corrente.

Il progetto partirà nei prossimi mesi per concludersi entro il 2020 e sarà sostenuto finanziariamente dall’Agenzia Internazionale di Cooperazione giapponese.