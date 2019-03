Acqua pubblica, Ministro Costa: “O combattiamo o andiamo a casa”

“Ci sono 5 stelle ma ce n’è una che è come la stella cometa, che a me fin da bambino ha insegnato a sognare. Quella prima stella è la stella dell’acqua. Ora, se noi vogliamo sognare per quella stella cometa o ci battiamo con tutto il sangue che abbiamo dentro, fino a che non cadiamo esamini a terra, o ce ne andiamo a casa“: lo ha dichiarato oggi il ministro dell’Ambiente Sergio Costa, parlando di acqua pubblica, durante un convegno organizzato dal M5S in occasione della Giornata mondiale dell’acqua.