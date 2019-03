Ad Atina raccolti oltre mille Pneumatici Fuori Uso: liberate dai rifiuti le sponde del fiume Melfa

Sono stati raggruppati nello scorso weekend, grazie alla massiccia partecipazione di tutta la cittadinanza, oltre 1.000 PFU, circa 8.000 kg, in diversi punti di Atina, Comune in provincia di Frosinone ritenuto uno de “i Borghi più Belli d’Italia”. Il Consorzio EcoTyre, con un proprio camion, trasporterà gli pneumatici presso gli impianti di trattamento che si occupano del loro corretto recupero. Questa iniziativa di EcoTyre rientra in PFU Zero, un progetto di raccolta straordinaria attraverso il quale il Consorzio si occupa di ripulire dagli PFU, a titolo completamente gratuito per le Amministrazioni locali, le zone più belle d’Italia. Gli interventi di raccolta PFU Zero sono affiancati da attività di sensibilizzazione ed educazione ambientale che spiegano ai cittadini la corretta filiera degli PFU e le modalità per liberarsene senza compromettere l’ambiente.

Gli PFU sono, infatti, rifiuti permanenti che, se lasciati in natura, impiegano centinaia di anni per degradarsi completamente. Al contrario, se gestiti correttamente, rappresentano una vera e propria risorsa perché riciclabili al 100% e riutilizzabili in una molteplicità di usi: dai pavimenti delle palestre, al materiale utilizzato per costruire i giochi nei parchi per bambini oppure per il sottofondo stradale. Non solo, la gomma triturata derivante da PFU può generare una mescola utilizzabile per la produzione di nuovi pneumatici: è questo l’obiettivo alla base del Progetto “Da Gomma a Gomma” promosso da EcoTyre.

“La giornata ecologica voluta dalla nostra Amministrazione Comunale e da Fare Verde Valle di Comino, con il coordinamento di Fare Verde Provincia di Frosinone, non è UNA giornata ecologica come tutte le altre, è ‘LA giornata ecologica’ per eccellenza. – sottolinea Davide Frattaroli, vicesindaco del Comune di Atina – Ringraziamo il Consorzio EcoTyre che ha messo a disposizione uomini e mezzi per ripulire il nostro meravigliosi territorio, nell’ambito del progetto PFU ZERO che gode del patrocinio del Ministero dell’Ambiente. La giornata ecologica ha visto la partecipazione delle più importanti associazioni del territorio e ha potuto contare sul prezioso supporto della cittadinanza. Questa è stata l’occasione giusta per togliere di mezzo una volta e per tutte gli pneumatici abbandonati sul territorio e difficilmente un’operazione del genere a costo zero si potrà ripetere in un breve lasso di tempo. Pulire Atina e tenerla pulita è un grande atto di amore e di civiltà”.

EcoTyre è il primo Consorzio in Italia per numero di Soci – oltre 700 – e secondo per quantitativi di PFU gestiti – oltre 43 milioni di kg nel 2017. EcoTyre, con iniziative simili a quella svolta ad Atina, persegue l’obiettivo di tutelare e salvaguardare l’ambiente informando i cittadini sull’importanza di una corretta gestione degli PFU introducendo il principio dell’economia circolare in questo specifico settore.

“L’intervento ad Atina è stato un successo – dichiara Enrico Ambrogio, Presidente di EcoTyre – non solo per la grande quantità di PFU avviati al riciclo, non solo per aver contribuito a ripulire un angolo bellissimo del nostro Paese ma soprattutto per la grande partecipazione da parte della cittadinanza. La nostra mission è sicuramente informare i cittadini che esiste un modo legale per smaltire gli pneumatici, recandosi cioè dai gommisti presenti nelle città che hanno il compito di consegnare le gomme giunte a fine vita a Consorzi come il nostro. Il compito di EcoTyre è, infatti, quello di garantire che per ogni pneumatico nuovo immesso sul mercato, uno pneumatico sia avviato al recupero”.

La giornata ecologica è stata dedicata da Fare Verde alla memoria del compianto Paolo Colli, primo Presidente di Fare Verde di cui ricorre l’anniversario proprio il 24 marzo