Aereo Ethiopian Airlines, morto l’archeologo Sebastiano Tusa: lutto cittadino a Palermo

“Una notizia sconvolgente che mi ha rattristato profondamente. Avevo incontrato Sebastiano Tusa solo due giorni fa con dei giornalisti tedeschi interessati a conoscere il suo lavoro per la cultura a Palermo e come sempre lo avevo trovato appassionato, sorridente e disponibile“, ha dichiarato il primo cittadino di Palermo, Leoluca Orlando. “La nostra Regione perde un professionista di grandissimo spessore, un vero luminare nel suo campo che ha dedicato la sua vita alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio archeologico, profondo conoscitore e promotore del valore dell’arte come motore di sviluppo sociale“.

Per il giorno dei funerali è stato proclamato lutto cittadino.