Aereo Ethiopian Airlines, Boeing: “Presto l’aggiornamento del software”

L’amministratore di Boeing, Dennis Muilenburg, ha tentato di rassicurare clienti e passeggeri in un messaggio video, a seguito dell’incidente che ha coinvolto lo scorso 10 marzo il velivolo Ethiopian Airlines, per un problema al software.

“La sicurezza è al centro di quello che siamo a Boeing e garantire sicurezza e viaggi affidabili sui nostri aerei è il nostro principale impegno nei confronti di tutti. Presto rilasceremo un aggiornamento del software e del training del pilota per il 737 Max,” ha spiegato Muilenburg.