Aereo Ethiopian Airlines: l’Italia potrà chiedere di partecipare alle indagini

In riferimento all’incidente del Boeing 737 Ethiopian Airlines, precipitato questa mattina a 6 minuti da decollo dall’aeroporto di Addis Abeba, nel quale sono morte 157 persone, tra le quali 8 italiani, il nostro Paese potrà chiedere di partecipare all’inchiesta: lo prevede il regolamento dell’Organizzazione internazionale dell’aviazione civile, secondo cui possono partecipare alle indagini su un incidente aereo gli esperti di Stati cui appartengono cittadini coinvolti nell’incidente. L’Agenzia Nazionale per la Sicurezza del Volo potrà chiedere all’Etiopia di designare un proprio esperto nell’inchiesta. A quest’ultima possono partecipare tutti gli Stati coinvolti per competenza territoriale, o per competenze relative all’operatore, alla progettazione e all’immatricolazione del velivolo.