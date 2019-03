Aereo Ethiopian Airlines, Ministro Bonisoli: “Cordoglio e profonda vicinanza ai familiari delle vittime”

“Esprimo il piu’ sincero cordoglio e profonda vicinanza ai familiari delle vittime del terribile incidente aereo che si e’ verificato questa mattina ad Addis Abeba, dove un Boeing 737 della compagnia Ethiopian Airlines si e’ schiantato, dopo il decollo, con 157 persone a bordo. Mi unisco al dolore di amici, parenti e congiunti dei nostri otto connazionali deceduti nell’impatto. Rivolgo a loro le mie piu’ sentite condoglianze“: sono le parole del Ministro dei beni e delle attività culturali: “Con profondo rammarico apprendo che fra le vittime italiane c’e’ anche l’archeologo Sebastiano Tusa, attuale assessore regionale ai Beni culturali in Sicilia e gia’ soprintendente del Mare della Regione. Era diretto, secondo quanto si apprende, in Kenia per partecipare a una conferenza di archeologia subacquea dell’Unesco. Da rappresentante del Governo italiano e ministro per i Beni e le attivita’ culturali mi unisco al dolore della famiglia e del Governo regionale per questa immane tragedia“.