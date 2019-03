Aereo Ethiopian Airlines si schianta: ci sono vittime, 157 persone a bordo [LIVE]

Un Boeing 737 dell’Ethiopian Airlines si è schiantato lungo la rotta da Addis Abeba a Nairobi con 149 passeggeri e 8 membri dell’equipaggio a bordo.

“Confermiamo che il nostro volo di linea ET 302 da Addis Abeba a Nairobi è stato coinvolto in un incidente“, ha detto la compagnia aerea in un comunicato. “Al momento le operazioni di ricerca e di soccorso sono nel vivo e non abbiamo informazioni confermate di superstiti o di possibili cause dell’incidente“.

I media di Addis Abeba riferiscono che l’aereo è scomparso dai radar 6 minuti dopo il decollo ed è precipitato in una zona che dista 48 km dalla capitale.

Il premier Abiy Ahmed, nel comunicare che ci sono vittime, ha inviato “le più profonde condoglianze a quanti hanno perso propri cari“.

La Ethiopian Airlines, di proprietà statale, è tra le maggiori compagnie aeree dell’Africa con una decina di milioni di passeggeri all’anno.

Il suo ultimo incidente di rilievo risale al gennaio 2010 quando un aereo era precipitato nel Mediterraneo poco dopo il decollo da Beirut: 90 i morti.