96° anniversario della costituzione dell’Aeronautica Militare: dai trasporti sanitari di urgenza alla meteorologia, “riconoscenza e gratitudine”

“Nella ricorrenza del 96° anniversario della costituzione dell’Aeronautica Militare rivolgo un pensiero di riconoscenza e gratitudine agli Aviatori che hanno servito con onore, dedizione e sacrificio il nostro Paese e rendo omaggio alla sua Bandiera, simbolo di unita’ e del valore degli appartenenti all’Arma Azzurra“: lo dichiara il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel messaggio inviato al Capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica, Generale di Squadra Aerea Alberto Rosso. “L’Aeronautica Militare e’ impegnata quotidianamente nel suo ruolo di salvaguardia dello spazio aereo a tutela della sicurezza del Paese, dei Paesi alleati, della comunita’ internazionale. Le Forze Armate Italiane e quelle della Nato, dell’Unione Europea e dei paesi amici, contribuiscono a combattere la minaccia terroristica e a riaffermare i diritti fondamentali dell’uomo nelle tante aree martoriate a cui rivolgono il proprio sostegno. Esprimo la mia piu’ sentita gratitudine in particolare a tutto il personale impiegato nei teatri operativi, che opera con grande professionalita’, nel rispetto delle identita’ locali“. “Con impegno e dedizione gli Aviatori sono impegnati quotidianamente a sostegno della collettivita’, i trasporti sanitari di urgenza ed in alto-biocontenimento, la ricerca ed il soccorso aereo, la meteorologia, la sorveglianza aerea del territorio in supporto alle Forze di Polizia, i servizi di assistenza al traffico aereo, il soccorso, l’assistenza alle popolazioni colpite da pubbliche calamita’, le attivita’ di supporto alla sperimentazione in ambito aereo-spaziale, sono fra le qualificate attivita’ sviluppate. Alle donne e agli uomini di ogni ordine e grado dell’Aeronautica, al personale civile, alle famiglie giunga, in questa giornata, l’augurio e il saluto piu’ caloroso della Repubblica. Viva l’Aeronautica Militare, viva le Forze Armate, viva l’Italia!“.