Agricoltura, Centinaio: “Per il rilancio servono progetti e controlli che garantiscono la qualità”

Per riassicurare reddito alle aziende agricole e di trasformazione della Campania “bisogna far partire, come fatto altrove, un progetto di filiera perche’ i fondi si riescono ad avere solo quando partono questi progetti di filiera”. Lo ha detto il ministro dell’Agricoltura e del Turismo Gianmarco Centinaio, parlando a Napoli con i giornalisti, a margine della chiusura del ciclo di studi della scuola di formazione della Lega. “Importante e’ pero’ trovare interlocutori che riescano a fare sintesi”, ha aggiunto il ministro.

I controlli nel nostro Paese “ai prodotti agroalimentari permettono agli stessi prodotti, per la loro qualita’, di essere i piu’ richiesti”. Lo ha detto il ministro dell’Agricoltura, Gianmarco Centinaio, parlando a Napoli con i giornalisti a margine della cerimonia di chiusura delle scuola di formazione della Lega in Campania. “I prodotti italiani, a livello mondiale, sono considerati per la loro qualita’ delle eccellenze – ha proseguito il ministro – e non un caso che anche i giornali stranieri dicano che Italia e’ sinomino di qualita’. Se noi parliamo di Dop, Igp ci devono stare dei controlli altrimenti diventa una giungla”.