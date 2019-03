Allerta Meteo: Estofex lancia l’allarme per grandine di grandi dimensioni e tornado anche al Centro/Sud

Allerta Meteo – Estofex (European Storm Forecast Experiment) ha lanciato un’allerta meteo di livello 1 per l’Italia e parti della Corsica, principalmente per grandine di grandi dimensioni o grandi quantità di grandine di piccole dimensioni e tornado.

Allerta di livello 1 anche per parti di Grecia, Bulgaria e Albania per grandine di grandi dimensioni o grandi quantità di grandine di piccole dimensioni e forti raffiche di vento.

Stesso livello di allerta per la Polonia per forti raffiche di vento.

Tutte le allerte si intendono formalmente valide fino alle 7 (ora italiana) di domani, mercoledì 27 marzo.

Una depressione si sta estendendo dall’Europa nord-occidentale verso l’Italia e si trova sotto l’influenza di una forte dorsale sui settori occidentali del continente. La loro interazione determinerà la formazione di una goccia fredda sul Mediterraneo occidentale. In superficie, il sistema di alta pressione sull’Europa occidentale si sta intensificando e il modello di blocco dovrebbe durare per almeno i prossimi 5 giorni, garantendo caldo su quasi tutta Europa. Sulla periferia orientale dell’anticiclone, sono attesi temporali, soprattutto sui Balcani, ma la limitata quantità di umidità limiterà il potenziale per diffusi fenomeni meteo di forte intensità.

Italia e Corsica

Una goccia fredda destabilizza l’area, soprattutto le masse d’aria sul Mar Tirreno. Un ciclone vicino alla superficie si sviluppa in reazione ad una perturbazione dei livelli superiori, ma i flussi dei livelli inferiori di umidità e calore non sembrano eccezionali, con i modelli che mostrano solo deboli indici CAPE, motivo per il quale non si prevede l’organizzazione di temporali in Sistemi Convettivi a Mesoscala (MCS). I temporali potrebbero produrre localmente grandi quantità di grandine di piccole dimensioni o graupel. Inoltre, potrebbero formarsi alcuni tornado, soprattutto in prossimità delle coste dell’Italia occidentale dove lo shear a 0-1km è ridotto al minimo e i venti sono più deboli.

