Allerta Meteo Estofex, goccia fredda tra Tunisia e Sicilia: rischio di nubifragi e tornado

Allerta Meteo – Estofex (European Storm Forecast Experiment) ha lanciato un’allerta di livello 1 per il Mediterraneo meridionale e la Sicilia, principalmente per nubifragi e tornado. Livello di allerta 2 per la Tunisia nordorientale, principalmente per nubifragi.

Entrambe le allerte si intendono valide fino alle 7 (ora italiana) di domani, venerdì 22 marzo.

Un’intensa dorsale sta prendendo forma sull’Europa centrale ed occidentale mentre nel Mediterraneo occidentale si è formata una goccia fredda. Il centro di questa goccia fredda sarà posizionato sulla Tunisia settentrionale. Una corrente a getto dalla base della depressione si diffonderà sul Mediterraneo meridionale. Ai livelli più bassi, una lingua di massa d’aria marittima umida si sposta in direzione ovest verso il nord della Tunisia, dove si sovrappone con forti lapse rates vicino al centro della goccia fredda. Più ad est, un elevato mixed layer si diffonde sul Mediterraneo sud-orientale.

Tunisia e Sicilia

Sono attese tempeste con la minaccia di nubifragi che aumenta sulle coste della Tunisia, considerata l’alta umidità e i deboli profili CAPE. Insieme alle forti piogge, non è da escludere la possibilità di qualche tornado, considerando il forte shear verticale del vento. La fascia di tempeste si muoverà poi verso nord durante il periodo indicato, raggiungendo alla fine la Sicilia nel corso della giornata. Nonostante i modelli indichino un certo indebolimento a causa della riduzione dell’indice CAPE, persisterà un grande potenziale per gli eventi meteo citati.

Ecco le pagine utili per seguire la situazione meteo in tempo reale:

