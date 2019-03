La Sala di Protezione civile della Città Metropolitana di Firenze segnala allerta meteo con codice arancio per vento, da stasera (lunedì 25 marzo) e per tutta la giornata di domani 26 marzo 2019, sul territorio metropolitano escluse le aree Mugello-Val di Sieve e Romagna-Toscana dove sarà in vigore il codice giallo. Previsti venti e forti raffiche.