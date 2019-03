Alluvione di Messina, nessun colpevole per i 37 morti: tutti assolti gli ex sindaci

Nessun colpevole e nessuna responsabilità. La quarta Sezione penale della Corte di Cassazione ha rigettato i ricorsi della procura generale di Messina e delle parti civili confermando l’assoluzione di Giuseppe Buzzanca e Mario Briguglio, ex sindaci di Messina e Scaletta Zanclea, nel processo per l’alluvione di Giampilieri che ad ottobre del 2009 ha visto il terribile bilancio di 37 morti. Secondo i giudici della Suprema Corte è inammissibile il ricorso della procura generale e hanno rigettato i ricorsi delle parti civili, confermando la sentenza di assoluzione pronunciata dalla Corte d’appello di Messina. Nessun responsabile, dunque, e nessun risarcimento per i parenti delle vittime dell’alluvione di Giampilieri.

Durante la lunga udienza il procuratore generale aveva chiesto ai giudici della Cassazione di accogliere il ricorso della procura generale e dei familiari delle vittime e dichiarare la prescrizione rinviando al giudice civile per le statuizioni civili. A luglio 2017 la Corte d’Appello di Messina ha assolto i due ex sindaci “perché il fatto non sussiste“, revocando i risarcimenti. La sentenza d’appello aveva cancellato quella di primo grado che condannava i due ex sindaci a sei anni per omicidio colposo plurimo. I giudici hanno chiuso in via definitiva la vicenda giudiziaria.