Alluvioni in Mozambico: la Difesa a supporto della Protezione civile

Questa mattina il capo di Stato Maggiore della Difesa, generale Enzo Vecciarelli, su indicazione del ministro Elisabetta Trenta, ha disposto il decollo di un C-130J della 46ª Brigata aerea dell’Aeronautica militare di stanza a Pisa, per trasferire personale del Dipartimento della Protezione Civile in Mozambico, colpito dagli effetti del ciclone Idai.

Il velivolo rimarrà a disposizione per assicurare i trasporti aerei che saranno necessari all’interno dell’area del disastro. Decollerà inoltre nelle prossime ore dalla base del 3° Stormo di Villafranca (Vr) un aereo, KC-767 dell’Aeronautica militare che trasporterà nel Paese africano, un Posto medico avanzato di secondo livello, messo a disposizione dalla Regione Piemonte, e un ulteriore team di sanitari e tecnici.

L’intera attività rientra nell’ambito dell’operazione umanitaria disposta, su richiesta della Commissione europea agli Stati membri, dal presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, con lo scopo di contribuire all’assistenza delle popolazioni colpite dalle catastrofiche alluvioni.