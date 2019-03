Alluvioni negli USA, la NOAA lancia l’allarme: è iniziata una “stagione senza precedenti”, rischio inondazioni per altri 2 mesi

L’agenzia governativa National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA), nel suo Spring Outlook, ha lanciato l’allarme: negli Stati Uniti quella in corso potrebbe essere una “stagione senza precedenti” in riferimento a precipitazioni e conseguenti alluvioni. Le inondazioni registrate nelle ultime settimane non saranno una breve parentesi: potrebbero protrarsi fino al mese di maggio compreso, in un crescendo che, già da ora, desta timori. Nel Midwest si sono registrate inondazioni senza precedenti, innescate da due fattori: lo scioglimento rapido del manto nevoso e le piogge primaverili.

Ed Clark, direttore del National Water Center del NOAA, ha spiegato che le inondazioni metteranno a rischio 200 milioni di persone.