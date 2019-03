Alpinismo: Alex Txikon interrompe le ricerche di Daniele Nardi e torna sul K2

L’alpinista Alex Txikon interromperà oggi le ricerche di Daniele Nardi e Tom Ballard, sul Nanga Parbat: dei due non si hanno notizie da 12 giorni.

Txikon rientrerà al campo base del K2 per proseguire la sua spedizione: “Se tutto andrà bene giovedì, torneremo al campo base del K2,” ha scritto su Twitter. “Da lì vi informeremo di tutto ciò che è successo“.

Txikon e il suo team avevano raggiunto il Nanga Parbat lunedì scorso.

Ora le operazioni di ricerca proseguiranno con perlustrazioni in elicottero, osservazioni con il telescopio dal campo base e con ispezioni via terra.