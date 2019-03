Alpinisti dispersi sul Nanga Parbat: a piedi sulle tracce di Daniele Nardi e Tom Ballard

L’alpinista spagnolo Alex Txikon si è messo a piedi sulle tracce degli alpinisti Daniele Nardi e Tom Ballard dispersi da otto giorni sulla parete Diamir del Nanga Parbat.

Assieme ad un altro alpinista spagnolo Txikon ha superato il campo 2 e si sta dirigendo verso campo 3.

il meteo è clemente ma il rischio valanghe è elevato.

“La macchina dei soccorsi sta procedendo bene verso il Nanga Parbat“, scrive su Twitter l’ambasciatore italiano in Pakistan, Stefano Pontecorvo, in merito alle operazioni di ricerca.

Nessuna traccia degli alpinisti Daniele Nardi e Tom Ballard o di un loro bivacco sono state rilevate durante 50 minuti di ricognizione lungo lo Sperone Mummery dagli elicotteri dell’aeronautica pakistana nella zona del Nanga Parbat: “Due E’cureuil B3 dell’aviazione dell’esercito pakistano sono decollati da Skardu alle ore 11 in condizioni climatiche difficili. Fortunatamente – spiega un report ufficiale – il tempo era migliore fuori dalla valle di Skardu. Gli elicotteri sono passati da Jaglot prima di dirigersi verso il Nanga Parbat. I due elicotteri hanno portato Alex Txikon e Rehmat Ullah Baig dal campo base fino al campo 1. Dal momento che Rehmat era con Daniele e Tom durante la fase iniziale della spedizione, è stato in grado di indicare ai piloti il percorso esatto lungo lo Sperone Mummery. Gli elicotteri hanno quindi iniziato una ricognizione aerea con Alex a bordo e hanno cercato l’area per circa 50 minuti. Sono saliti fino a 7100 metri prima di scendere al campo 1. Sfortunatamente non è stata trovata alcuna traccia degli alpinisti durante la ricognizione aerea“.