Alpinisti dispersi sul Nanga Parbat: colletta per Daniele Nardi e Tom Ballard, raccolti 108mila euro per le ricerche

La raccolta fondi on-line è arrivata a 108mila euro: questa la cifra raccolta a sostegno delle ricerche dell’alpinista italiano Daniele Nardi e e dell‘inglese Tom Ballard che sono dispersi sul Nanga Parbat da domenica scorsa.

“Per noi Daniele non è solo un amico, ma anche un fratello, una fonte di ispirazione per la sua determinazione, semplicità e soprattutto amore per la vita. Vogliamo ricambiarlo con un piccolo gesto e non lasciare nulla di intentato perché Tom e Daniele tornino a casa“: questo quanto si legge sulla pagina del sito gofundme.com a supporto della raccolta.

L’iniziativa, che è stata ufficialmente riconosciuta dallo staff di Nardi, in aggiunta tiene a precisare che le somme non utilizzate saranno devolute in beneficenza alle scuole del Pakistan.

Per chi volesse offrire il suo contributo qui la pagina della raccolta:

https://www.gofundme.com/friends-of-daniele-and-tom-nanga-parbat-rescue