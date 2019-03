Ambiente: a Firenze la prima edizione di ExpoMove per la mobilità sostenibile

Oltre 70 espositori, più di 50 relatori, tavole rotonde e convegni per la prima edizione di ExpoMove, l’evento dedicato alla mobilita’ urbana elettrica e sostenibile che si svolgerà alla Fortezza da Basso di Firenze dal 9 al 12 aprile.

Durante la quattro giorni, presentata oggi nella sede della Regione Toscana, verranno esposte le novità del settore dell’automotive, nuovi modelli di veicoli elettrici, incentivi previsti dal Governo e della Regioni, le strategie e gli investimenti pubblici e privati volti a favorire la transizione verso la trazione elettrica.

“Una delle principali cause dell’inquinamento dell’aria è rappresentata dal traffico stradale e dai trasporti“, hanno detto gli assessori regionali all’Ambiente e alle Infrastrutture, Federica Fratoni e Vincenzo Ceccarelli, – “per questo la Regione Toscana e’ impegnata in politiche di mobilita’ che tendano a ridurre gli impatti inquinanti della gomma, stimolando l’uso del treno, ma anche prevedendo sia nella gara che nel contratto ponte per i bus, mezzi nuovi e sostenibili e lavorando a fianco del comune di Firenze e dei comuni della piana fiorentina allo sviluppo di un sistema di tramvie”.

Per Erasmo D’Angelis di ExpoMove, l’evento “è la vetrina di cosa fare per contribuire concretamente al rispetto dell’accordo sul clima siglato a Parigi il 12 dicembre 2015″ e “mette in mostra per la prima volta strategie con le soluzioni più innovative e, a portata di mano per riorganizzare le nostre città e non solo per la mobilità elettrica e sostenibile, non a caso e’ stata scelta Firenze”. Questa prima edizione di ExpoMove è patrocinata dal ministero dell’Ambiente, dalla Regione Toscana, dal Comune di Firenze, dalla Città metropolitana di Firenze, dalla Camera di commercio di Firenze e da Unioncamere Toscana.