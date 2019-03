Ambiente: a Torino saranno abbattuti 174 alberi

Proseguono a pieno ritmo le attività di manutenzione del verde a Torino. Nelle circoscrizioni 1, 2, 3, 8 e ex 9 sono stati controllati 6957 alberi: per 256 di questi saranno necessari interventi (abbattimenti e potature speciali) al fine di garantire la sicurezza. Gli interventi conseguenti alla valutazione di stabilita’ sono in fase di avvio da parte dei tecnici del verde comunali.

L’abbattimento – si apprende – riguarderà 174 esemplari, mentre per gli altri sono previsti interventi (potature) che evitino futuri possibili cedimenti dell’albero o di parti di esso. Intanto, la Città sta per partire con la messa a dimora di circa 350 alberi, una quarantina dei quali donati dai cittadini.

A essere interessate dai piantamenti diverse localita’ della Circoscrizione 3 (il Parco Ruffini, i giardini di via Millio, di via Rivalta/Osasco e Piredda) e delle circoscrizioni 4, 5, 6, 7 e 8. Tra queste: corso Dante (una trentina di peri da fiore), Parco Dora (45 alberi in nuovi filari per ombreggiare i percorsi), Parco Vallette, Giardini di Via Pietro Cossa 293, via Sospello/via Cardinal Massaia, Lungo Dora Firenze e molte altre.